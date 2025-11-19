La nueva feria profesional Agrobiotech de Lleida se estrenará con casi 200 expositores

Los representantes del Patronato de la Fundación Fira de Lleida, durante la presentación del Agrobiotech Innovation Forum 2025.Roger Segura / ACN

El Agrobiotech Innovation Forum de Lleida, la nueva feria de carácter profesional que toma el relevo de Sant Miquel, reunirá a 174 expositores directos y más de 200 de indirectos en la primera edición que se celebrará del 25 al 27 de noviembre.

El certamen reunirá expertos, empresas, centros de investigación e inversores para presentar las últimas soluciones tecnológicas, compartir conocimiento y establecer alianzas para impulsar un modelo agrícola más sostenible, eficiente y competitivo. Unas 70 empresas emergentes presentarán sus proyectos en el foro y la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos hará el congreso anual. Además, todos los concesionarios de maquinaria agrícola estarán presentes después de 15 años, según el alcalde, Fèlix Larrosa.

