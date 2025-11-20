El precio de la vivienda de Lleida se sitúa en su valor más alto en trece años

El precio medio de la vivienda libre en Lleida provincia subió un 5,2% en este tercer trimestre respecto al mismo período del año pasado, alcanzando los 1.163,8 euros por metro cuadrado, según publicó ayer el ministerio de Vivienda. Un dato que confirma que en 2025 se están alcanzando las cifras más altas de los últimos 13 años, ya que el último pico se registró en el segundo trimestre de 2012 cuando se situó en 1.167,1 euros. Desde ese año hasta ahora ha habido dos valores mínimos, el primero en el segundo trimestre de 2014, con 974,1 euros, y el segundo fue a finales del 2020, en plena pandemia, con 973,9 euros por metro cuadrado. Volviendo al 2025, si bien es cierto que el precio ahora es un 5,2% más caro que en el tercer trimestre de 2024, el importe máximo de este año fue en el trimestre anterior, cuando se alcanzaron los 1.195,7 euros, un 2,7% más que en el último balance publicado por el ministerio de Vivienda.

A pesar de este destacable incremento interanual, Lleida es la provincia donde menos ha subido el precio medio de la vivienda libre este último año. Girona con un 9% (1.992 euros por metro cuadrado); Barcelona, con un 10,8% (2.980,9 €) y Tarragona, con un 11% (1.651,2 euros), tienen registros más altos.

A nivel estatal, el precio medio de la vivienda libre también ha tocado techo con 2.153 euros, un 12,1% más, el dato más alto desde que hay registros.

El coste de los pisos protegidos también toca techo en 2025

� El valor tasado medio de las viviendas protegidas también lleva un crecimiento continuado desde hace varios años y en el tercer trimestre del año ha alcanzado su pico más alto desde 2016 con 1.239,1 euros por metro cuadrado, un 2,6% más que en 2024. No obstante, al estar regulado su precio no varía mucho, ya que su valor más bajo en la última década se registró en el segundo trimestre de 2023 con 1.185 euros. A su vez, el precio medio de las 519 viviendas tasadas en Lleida ciudad se situó en los 1.272,2 euros por metro cuadrado.