Un incendio quema una casa de la partida la Femosa de Lleida

Nou dotacions dels bombers han treballat en l'incendi d'una casa a la partida la Femosa de Lleida.Bombers de la Generalitat

Hasta nueve dotaciones de los Bombers de la Generalitat han trabajado la madrigada de este jueves en un incendio en una casa de la partida la Femosa de Lleida. Los bomberos recibieron el aviso a las 01.38 horas y cuando llegaron el lugar encontraron el incendio completamente desarrollado y a los inquilinos fuera del edificio, por lo que ninguna persona resultó herida.

El foc ha calcinat la coberta de la casa.Bombers de la Generalitat

El fuego, que afectó a unos 50 metros cuadrados de la planta baja –de un total de 200 metros cuadrados– y la cubierta, que acabó colapsando, quedó extinguido a las 04.03 horas, según los Bombers.

Los técnicos deberán ahora de inspeccionar la estructura del inmueble, ya que las vigas, que son de madera, podrían haber quedado afectadas por el fuego.