HORTA
Nueva rotura de una tubería por obras de una línea eléctrica
La asociación de vecinos Horta Sud denunció que los trabajos para construir una línea eléctrica por la zona volvieron a reventar una tubería el martes, dejando sin suministro de agua a vecinos de los alrededores durante varias horas. La empresa concesionaria del servicio de aguas, Aigües de Lleida, informó que un grupo de operarios acudió para reparar la rotura y el servicio se restableció esa misma noche. En septiembre estos trabajos también provocaron la rotura de 3 tuberías. La asociación de vecinos aseguró que la empresa que está construyendo la línea hizo obras sin tener licencia de la Paeria entre finales de verano y principios de otoño.