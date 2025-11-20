Nueva rotura de una tubería por obras de una línea eléctrica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos Horta Sud denunció que los trabajos para construir una línea eléctrica por la zona volvieron a reventar una tubería el martes, dejando sin suministro de agua a vecinos de los alrededores durante varias horas. La empresa concesionaria del servicio de aguas, Aigües de Lleida, informó que un grupo de operarios acudió para reparar la rotura y el servicio se restableció esa misma noche. En septiembre estos trabajos también provocaron la rotura de 3 tuberías. La asociación de vecinos aseguró que la empresa que está construyendo la línea hizo obras sin tener licencia de la Paeria entre finales de verano y principios de otoño.