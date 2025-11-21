Atenúan la condena a un agresor sexual porque iba drogado

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida condenó ayer in voce a cuatro años de prisión a un hombre que reconoció haber agredido sexualmente a una mujer con la que había quedado en diciembre de 2022 en una localidad de la Noguera. Fue un juicio de conformidad, es decir la Fiscalía —que inicialmente solicitaba nueve años de prisión—, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo de la condena previo a la vista oral. Al condenado se le aplicaron dos circunstancias atenuantes. Una fue la reparación del daño, ya que el acusado abonó minutos antes de la celebración del juicio 2.000 de los 3.000 euros que se solicitaban en concepto de indemnización para la víctima por los daños morales ocasionados. La otra fue atenuante de adicción a las drogas. Concretamente, que se encontraba bajo los efectos de la ingesta de las sustancias estupefacientes cuando se produjo la agresión —se consideró probado que antes de los hechos se tomó dos rayas de cocaína-.

Por todo ello, fue condenado por un delito de agresión sexual a cuatro años de cárcel y a otros cinco de libertad vigilada. Además, no puede tener empleos que impliquen un contacto con menores durante nueve años, así como se le prohíbe aproximarse a menos de 300 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante cinco años. Además, tiene una semana de plazo para abonar los 1.000 euros que faltan de indemnización.

La defensa del condenado solicitó la suspensión de la condena con el compromiso de someterse a un programa de desintoxicación de sustancias estupefacientes. La defensa y la acusación no se opusieron. El tribunal lo decidirá en ejecución de sentencia.

Los hechos se produjeron en diciembre de 2022 en el domicilio de la víctima, donde ambos habían quedado. Se considera probado que el hombre violó a la mujer, que se opuso a mantener relaciones sexuales.