Bomberos voluntarios de Lleida presentan una demanda colectiva contra la Generalitat para exigir derechos laborales

Reclaman la equiparación salarial y estar dados de alta en la Seguridad Social para dejar de estar "desprotegidos"

Una cincuentena de bomberos voluntarios delante del Palacio de Justicia de Lleida.

Una cincuentena de bomberos voluntarios delante del Palacio de Justicia de Lleida.Anna Berga / ACN

Unos 110 bomberos voluntarios de 22 parques de la demarcación de Lleida han presentado este viernes la primera demanda colectiva contra la Generalitat para exigir la equiparación de las condiciones laborales y salariales con los bomberos de profesión. Sobre todo, reclaman al gobierno que los dé de alta en la Seguridad Social para que, en caso de accidente, queden cubiertos, ya que ahora se sienten "desprotegidos".

Desde Bombers Precaris en Lluita aseguran que su relación con la administración ha trascendido los límites del voluntariado y se ha convertido en una relación laboral encubierta, que denominan "de uberización" del servicio público. Unos 300 bomberos voluntarios del resto de demarcaciones catalanas también prevén presentar demandas similares antes de acabar el año.

