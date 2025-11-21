Bomberos voluntarios de Lleida presentan una demanda colectiva contra la Generalitat para exigir derechos laborales

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Unos 110 bomberos voluntarios de 22 parques de la demarcación de Lleida han presentado este viernes la primera demanda colectiva contra la Generalitat para exigir la equiparación de las condiciones laborales y salariales con los bomberos de profesión. Sobre todo, reclaman al gobierno que los dé de alta en la Seguridad Social para que, en caso de accidente, queden cubiertos, ya que ahora se sienten "desprotegidos".

Desde Bombers Precaris en Lluita aseguran que su relación con la administración ha trascendido los límites del voluntariado y se ha convertido en una relación laboral encubierta, que denominan "de uberización" del servicio público. Unos 300 bomberos voluntarios del resto de demarcaciones catalanas también prevén presentar demandas similares antes de acabar el año.