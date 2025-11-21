Desalojados por un fuego en su casa de l’Horta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un incendio en una casa obligó a desalojar la madrugada de ayer a una pareja y a su hija en la partida Femosa, en l'Horta. El fuego se declaró a la 1.38 horas y acudieron nueve dotaciones de los Bomberos, patrullas de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra y el SEM. A la llegada de los equipos de emergencias, el fuego estaba desarrollado. Los afectados, que resultaron ilesos, salieron por su propio pie de la vivienda. El fuego dañó unos 50 metros cuadrados de la planta baja y la cubierta, que colapsó. A las 4.03 horas lo dieron por extinguido. Los afectados se fueron a casa de unos familiares. Estaba previsto que acudieran técnicos para inspeccionar la estructura. En Els Alamús hubo un fuego de chimenea.