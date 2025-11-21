Farolas con el escudo de Lleida en la avenida Prat de la Riba

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento está instalando 36 nuevas farolas en la mediana de la avenida Prat de la Riba, que sustituyen a las antiguas, que tenían más de sesenta años y eran las más viejas de la capital. Además, las nuevas tienen la particularidad de que incorporan el escudo de la ciudad de Lleida. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y la calidad de vida de los leridanos y avanzar en iluminación y seguridad, indicó el alcalde, Fèlix Larrosa.

Restricción de tráfico

Por otra parte, desde ayer el tramo de Prat de la Riba entre Sant Ruf y Baró de Maials pasa a tener solo un carril por sentido con motivo de las obras de prolongación del carril bici hasta la rotonda del Barris Nord.