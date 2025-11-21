Metges de Catalunya insta a la consellera de Salud a rectificar por decir que la IA diagnostica mejor que los sanitarios o a dimitir

Publicado por redacción / ACN Creado: Actualizado:

El sindicato Metges de Catalunya ha pedido este viernes a la consellera de Salud, Olga Pané, que se disculpe y rectifique por haber dicho hace una semana en Lleida que la inteligencia artificial "diagnostica con una precisión igual o superior a la que puedan tener los profesionales". Si no lo hiciera, piden su dimisión e, irónicamente, intentar sustituirla por la inteligencia artificial. En un vídeo colgado a las redes, miembros del sindicato ven primero el vídeo con la declaración de la consellera y acto seguido reaccionan criticándola, pidiendo que rectifique inmediatamente de manera pública o que deje el cargo.

Olga Pané: "La IA es extraordinariamente efectiva y diagnostica con una precisión igual o superior a la de los profesionales"



Pané hizo las declaraciones en un acto en Lleida el jueves de la semana pasada en el cual la Generalitat y el gobierno español firmaron el primer convenio del Estado para impulsar proyectos con inteligencia artificial (IA) en el ámbito sanitario. El convenio formaliza la aportación de 27 millones de euros provenientes de fondo europeos para mejorar la asistencia domiciliaria y la atención personalizada. La intención del Estado es extender el acuerdo al resto de comunidades autónomas, según explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, acompañado del presidente del Gobierno, Salvador Illa.

En aquel acto, Pané dijo que la IA ayuda al sistema sanitario a ser "más dinámico en el ámbito del diagnóstico", ya que tiene una "capacidad enorme en la lectura de la imagen", cosa que puede ser útil a la hora de hacer cribados masivos. No obstante, dijo que extender los cribados no es posible con las actuales capacidades de los profesionales, porque su número es limitado y se tardará unos años en aumentar las plantillas. "No es posible extender estos proyectos sólo con las capacidades de nuestros profesionales, porque son los que son, no tenemos más y tardaremos en tenerlos", dijo. Acto seguido añadió: "Pero la IA nos ayuda, porque es extraordinariamente efectiva y diagnostica con una precisión igual o superior a la que podemos tener los propios profesionales".

Ante esta última frase, varios miembros del sindicato dicen que es "totalmente impropio de una consellera de Salud", que "no tendría que decir eso y que no tenga consecuencias, en cualquier país normal, como mínimo saldría pidiendo disculpas". También añaden que "el siguiente paso es decir que los profesionales son prescindibles, y se queda tan ancha". "Estaría bien preguntar a la ciudadanía qué es más fácil sustituir por una IA, a los profesionales facultativos o a la consellera de Salud", añade otro.

"Una consellera no puede decir eso, porque está dejando muy claro qué opina de los facultativos", asegura Xavier Lleonart, secretario general del sindicato. Por eso, le exige una "rectificación pública e inmediata". En caso contrario, dice que se verán obligados a pedir formalmente su cese como consellera, y añade: "Quién sabe, quizás podemos innovar y encontrar una IA que la sustituya".