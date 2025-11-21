Primer paso para ampliar el hospital Santa Maria y el campus sanitario de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La junta de gobierno local aprobó ayer inicialmente la modificación del proyecto constructivo de urbanización de la unidad de actuación UA-93 de la ciudad, que corresponde al ámbito comprendido entre el paseo Onze de Setembre y las calles Sant Hilari y Roda d'Isàbena. Esta modificación es un requisito necesario para el desarrollo de la zona y supone un paso adelante para hacer realidad un edificio para la atención hospitalaria de salud mental comunitaria que permitirá ampliar el recinto del Santa Maria, situado al otro lado de Roda d'Isàbena, como pide el departamento de Salud.

En la zona también se prevé la construcción de un edificio de 5.000 metros cuadrados y cinco plantas destinado a ampliar la actividad académica del campus de Ciencias de la Salud de la Universitat de Lleida (UdL). Paralelamente, se trabaja en la reparcelación de los terrenos para cederlos a la Generalitat y la universidad.

El expediente debe someterse a información pública en el plazo de un mes, y el trámite se tendrá que aprobar de forma definitiva en la junta de gobierno local. Entonces, se procederá a aprobar la reparcelación de toda la zona. Asimismo, la Paeria indica que también trabaja para adecuar el edificio de la antigua Capitanía de Infantería, al lado del Magical Media, para acoger el futuros campus Audiovisual.

“Confiamos en que, con la ampliación que facilitamos, la UdL podrá crecer con 3.000 nuevos estudiantes”, afirmó el alcalde, Fèlix Larrosa. “Debemos estar orgullosos de ser capital universitaria desde el año 1300”, añadió.