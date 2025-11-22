Cátedra de la UdL y el Group Saltó para promover la robótica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El rector, Jaume Puy, y el CEO y fundador del Group Saltó, Jaume Saltó, firmaron ayer un acuerdo para crear la cátedra Robótica y Sociedad, dirigida por el profesor del departamento de Ingeniería Industrial y Edificación Tomàs Pallejà. Tendrá una duración inicial de tres cursos y una dotación de 40.000 euros por año. Su objetivo es generar innovación y retener talento y prestará especial atención a las aplicaciones para el bienestar y el cuidado de las personas.