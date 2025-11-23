TRÁFICO
Conduce drogado, sin carnet y con una moto robada
Intentó huir de la Urbana en Cappont
La Guardia Urbana denunció ayer de madrugada a un conductor drogado que circulaba con una moto robada, sin carnet ni seguro por Cappont. Los hechos tuvieron lugar a las 3.00 horas, cuando una patrulla observó una motocicleta con las luces apagadas. Al darle el alto, el motorista huyó por varias calles hasta que finalmente pudo ser interceptado en la calle Riu Francolí. Los agentes comprobaron que el chófer, de 45 años, no tenía permiso de conducir, ni el seguro obligatorio y que la motocicleta constaba como robada. Además, tenía en vigor una orden de alejamiento de la acompañante, también de 45 años. También dio positivo en el drogotest y le requisaron una pieza de hachís. La Urbana instruyó diligencias penales por un delito contra la seguridad vial, contra la salud pública y por quebrantamiento de condena.