La Paeria de Lleida organiza un fin de semana para conocer los proyectos URBAN-NAT en Lleida

La Paeria de Lleida ha programado para el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre un fin de semana de actividades para dar a conocer los proyectos URBAN-NAT de renaturalización, adaptación al cambio climático y mejora de la biodiversidad en la ciudad.

Según ha informado a la Paeria este domingo, el personal técnico del proyecto mostrará las actuaciones que se están terminando y que finalizarán antes de acabar el año.

El sábado 29 se ha previsto una visita a la renovada avenida Fleming, inaugurada a finales de octubre y transformada en un espacio verde con 80 árboles y 8.000 plantas en un pasillo de 16 metros de anchura. Acto seguido, se visitará el patio de uno de los centros educativos que forman parte de los llamados Oasis de Biodiversidad. El día siguiente, día 30, el itinerario continuará por el parque de Santa Cecília y cerrará en el parque de la Mitjana, donde se han plantado árboles a la entrada y se ha implantado una nueva gestión de senderos y prados.

Les actividades son gratuitas, con inscripción previa y plazas limitadas.