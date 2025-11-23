Territori inicia la implantación de bandas sonoras en 210 km de carreteras en Catalunya

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Departament de Territori ha puesto en marcha esta semana los trabajos para instalar bandas sonoras longitudinales en el eje de varias carreteras de la demarcación de Barcelona, con el objetivo de reducir el riesgo de choques frontales. En total, la actuación alcanzará más de 210 kilómetros.

Las obras han empezado a la N-141c, entre Moià y Navarcles, y continuarán en doce vías más, como la C-16 (Berga–Bagà), la C-25D (Vic), la C-31 (Cubelles–Sant Pere de Ribes), la C-35 (Parets–Granollers y la Roca–Santa Maria de Palautordera), la C-37 (Santa Margarida de Montbui–Vilanova del Camí y Manlleu–Torelló), la C-55 (Abrera–Castellbell i el Vilar y Manresa–Solsona) y la C-59 (Santa Perpetua–Palau-solità i Plegamans y Caldes–Sant Feliu de Codines). También se incluyen tramos de la C-62, la B-224, la B-40z, la BV-5105 y la C-1413.

Los trabajos se harán mayoritariamente en horario nocturno hasta principios de diciembre, con el tráfico abierto en ambos sentidos pero con carriles más estrechos. Solo en casos puntuales se habilitará paso alternativo regulado.

Las bandas sonoras, que generan ruido y vibración cuando un vehículo las pisa, alertan los conductores en caso de invadir el carril contrario y contribuyen a reducir los accidentes frontales y frontolaterales. Se instalan fresando el pavimento y repintando la marca del eje, con franjas de hasta 8 mm de profundidad.

A pesar de que los trabajos han empezado a la demarcación de Barcelona, el Departamento de Territorio prevé desplegar esta actuación en todo el país. De hecho, el proyecto se ejecutará mediante cinco contratos, uno para cada Servicio Territorial de Carreteras —Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tierras del Ebro—. Las obras en Lleida, junto con las del resto de ámbitos, se pondrán en marcha entre este año y el próximo.