Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Comú de Lleida reclamó al gobierno municipal reforzar las políticas de prevención de la violencia machista centrándose también en los hombres, más allá de la protección de las mujeres.

El grupo pide estudiar la creación de un servicio de atención a hombres y jóvenes para la promoción de relaciones no violentas, orientados a hombres que han ejercido o ejercen violencia machista y a adolescentes que necesitan concienciarse de conductos abusivas y transformarlas.