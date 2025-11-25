Declara que su expareja abusó de ella mientras dormía en Rialp

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha celebrado este martes el juicio contra un hombre acusado de agresiones y abusos sexuales contra la madre de su hijo en Rialp, en el Pallars Sobirà, en octubre del 2021. Durante la vista, la mujer ha relatado que, aunque ya no eran pareja en aquel momento, el hombre insistía en presentarse en su domicilio sin su consentimiento. La denunciante ha explicado que el acusado le propinó varios golpes en el muslo y que, en otra ocasión, se despertó con él encima tocando sus partes íntimas. Por su parte, el procesado ha negado rotundamente las acusaciones afirmando que "no lo he agredido nunca, ni lo he forzado a hacer nada que no quiera". La Fiscalía mantiene la petición de 6 años y 11 meses de prisión por los delitos de abuso sexual y maltrato.

Según el testimonio de la víctima, la relación sentimental finalizó después de que el hombre desapareciera por los alrededores de Sant Joan del 2021, hace casi cuatro años. La mujer ha descrito al acusado como una persona violenta y sin autocontrol que había protagonizado "hechos muy violentos y muy agresivos, de insultos y humillaciones" contra ella. A pesar de la ruptura, ha explicado que accedió a reanudar la comunicación con él meses después, momento en que el hombre empezaría a imponer su presencia en el domicilio de ella contra su voluntad.

La presunta agresión sexual se habría producido el 7 de octubre del 2021 en el domicilio de la mujer. "Aquella mañana me desperté con él encima introduciéndome los dedos y masturbándose delante mío, le dije que no quería tener ninguna relación y él intentó penetrarme y acabó eyaculando en mi boca", ha declarado la víctima ante el tribunal. El acusado, sin embargo, mantiene una versión completamente diferente de los hechos, afirmando que en aquel momento todavía convivían y que las relaciones sexuales fueron plenamente consentidas.

El hombre ha insistido durante su declaración en que aquel día dormían juntos en la misma cama y que todo lo que pasó fue con el consentimiento de la mujer. "Ella me pidió que no la penetrara y no lo hice; me dijo que, si quería, que eyaculara encima suyo y lo hice con su consentimiento. En ningún momento me apartó y nunca he hecho nada que ella no quisiera o me pida", ha manifestado el procesado, que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Con respecto a los supuestos maltratos, la mujer ha declarado que la madrugada del 12 de octubre del 2021, el acusado la cogió de la cabeza, la lanzó al sofá y le propinó varios puñetazos en la pierna. Horas después, acudió a la comisaría de los Mossos d'Esquadra para interponer la denuncia correspondiente. El hombre, en cambio, niega rotundamente estos hechos y asegura que fue ella quien lo despertó "a puntadas" y "se puso muy nerviosa porque el hijo estaba enfermo".

Piden 6 años de prisión, pero la mujer no quiere ningún tipo de indemnización

Durante la vista, el Ministerio Público ha mantenido la petición de 6 años de prisión, 6 años de libertad vigilada y la prohibición de aproximación y comunicación con la mujer durante 10 años por el delito de abuso sexual. Además, solicita once meses de prisión por un delito de maltrato, la privación de tenencia y uso de armas durante 2 años y la prohibición de aproximación y comunicación durante 3 años.

La denunciante ha manifestado ante el tribunal que no reclama ningún tipo de indemnización por los hechos, por los cuales todavía recibe tratamiento psicológico y médico en la actualidad. "Me gustaría salir adelante con mi vida y no tener más complicaciones. Quiero pasar página, estar tranquila y que mis hijos estén bien", ha concluido. El juicio ha quedado visto para sentencia, esperándose el veredicto en las próximas semanas.