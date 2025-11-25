Inaugurado el Agrobiotech Innovation Forum, que quiere consolidar Lleida como el ‘hub’ agroalimentario del sur de Europa

Consolidar Lleida como el ‘hub’ agroalimentario del sur de Europa. Este ha sido el mantra más repetido esta mañana durante la inauguración del Agrobiotech Innovation Forum, el certamen heredero de la Fira de Sant Miquel destinado exclusivamente a los profesionales del sector.

El aún rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, ha destacado que la UdL está comprometida para transformar en oportunidades “las amenazas derivadas del cambio climático y la finitud de los recursos naturales”. “Solo el conocimiento nos permitirá dar un paso adelante. La UdL se compromete a escuchar al territorio, ser útil y trabajar para que el sector progrese y progresemos todos”, ha remarcado.

El alcalde y presidente del patronato de la Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, ha subrayado que “si ya éramos capital del sector agroalimentario, hoy se consolida la idea del hub, gracias a este espacio en el que se suma la academia y los centros de investigación, las empresas con su capacidad de generar progreso, atraer talento e innovar en el ámbito agroindustrial a nivel mundial y, finalmente, las administraciones e instituciones”. Asimismo, ha defendido la apuesta de Agrobiotech como “espacio para el debate, la reflexión y el intercambio de conocimientos y, sobre todo, también para avanzar en la generación de negocio”.

Cristina Massot, secretaria general de Agricultura, ha manifestado que el Govern acompañará al certamern “en su camino en la consolidación de Lleida como capital agroalimentaria del sur de Europa”.

Por su parte, Jordi Verdú, de la Diputación, ha apuntado que la importancia de desarrollar centros de innovación transformativa en la demarcación para que “las personas que se dedican al sector primario se puedan ganar la vida y se queden a vivir en nuestros pueblos.

Y Jaume Saltó, presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, ha remarcado que la ventaja de Lleida la posicionarse como “el hub agrobiotech del sur de Europa es que tenemos el ecosistema”, en referencia a el tejido empresarial, el tecnológico y la investigación.