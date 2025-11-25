La Generalitat otorga la medalla de honor al Col·legi de l’Advocacia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat entregó ayer 19 medallas de honor y dos premios en el acto institucional del Dia de la Justícia a Catalunya. Una de las medallas de honor fue para el Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que celebra el 175 aniversario de su creación. También se entregaron medallas de honor a Lucía Jiménez, magistrada y expresidenta de la Audiencia de Lleida; Lídia Urrea, secretaria coordinadora provincial de Lleida; Albert Montell, juez y presidente del Jurado Provincial de Expropiación en Lleida desde el año 2006; y Montserrat Cerqueda, decana del Col·legi de Graduats Socials. También hubo menciones honoríficas para Alexandre Rubió, letrado de la Administración de Justicia; y Antonio Gilart, juez de paz de Alpicat entre los años 2000 y 2025.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, felicitó a los galardonados y destacó “la pluralidad de diferentes ángulos para servir a la justicia”, desde la medicina forense hasta los magistrados, letrados, abogados o mediadores. Así, reivindicó que la justicia es un servicio público “dirigido a la ciudadanía” y que, como cualquier otro servicio esencial, debe adaptarse a una sociedad cada vez “más exigente”. Los 2 Premis Justícia fueron otorgados a la Associació de Professionals de Mediació de Conflictes y al abogado y expolítico, ponente de la Constitución, Miquel Roca Junyent. En su discurso, Roca subrayó que “la polarización política no puede llegar nunca a la justicia porque una sociedad políticamente polarizada no tiene límites en su peligrosa ambición y, a menudo, quiere invadir o condicionar el campo sagrado de la independencia judicial”. Constatamos una peligrosa desaparición social del valor de la presunción de inocencia”, añadió.