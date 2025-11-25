Un ladrón se esconde debajo de un coche tras intentar robar en un trastero en el barrio de Cappont de Lleida

Imagen de archivo de un coche de los MossosDavid Zorrakino - Europa Press

Los Mossos d'Esquadra arrestaron la madrugada del domingo a un hombre de 27 años acusado de intentar robar en una zona comunitaria de la calle Cronista Muntaner, en Cappont.

Pasó a las 1.30 horas cuando un vecino aparcó su vehículo y observó cómo dos individuos intentaban forzar trasteros. Llamó al 112 y acudieron varias patrullas. Uno de los sospechosos consiguió huir mientras que el otro fue localizado debajo de un coche. Fue arrestado por un robo con fuerza.