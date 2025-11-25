Un ladrón se esconde debajo de un coche tras intentar robar en un trastero en el barrio de Cappont de Lleida
Pasó la madrugada del domingo. El otro sospechoso acabó huyendo
Los Mossos d'Esquadra arrestaron la madrugada del domingo a un hombre de 27 años acusado de intentar robar en una zona comunitaria de la calle Cronista Muntaner, en Cappont.
Pasó a las 1.30 horas cuando un vecino aparcó su vehículo y observó cómo dos individuos intentaban forzar trasteros. Llamó al 112 y acudieron varias patrullas. Uno de los sospechosos consiguió huir mientras que el otro fue localizado debajo de un coche. Fue arrestado por un robo con fuerza.