La Paeria de Lleida tala 5 árboles enfermos en Prat de la Riba

El consistorio los repondrá y plantará 39 más

Imagen de archivo de la avenida Prat de la Riba en Lleida.

Imagen de archivo de la avenida Prat de la Riba en Lleida.Ayuntamiento de Lleida

La Paeria empezó este lunes los trabajos por talar cinco árboles de la media de la avenida Prat de la Riba, delante de los números 59-61, 69, 76 y 77, coincidiendo con la instalación de las nuevas farolas led.

El consistorio explica que estas moreras “están enfermas y pueden suponer un peligro para la vía pública”, ya que “presentan enfermedades de la madera que afectan a la estructura del árbol y su estabilidad”.

Los cinco ejemplares se sustituirán por una variedad de fresno “que presenta un crecimiento totalmente vertical, con un tronco recto y una copa de dimensiones ajustadas al espacio”, explica. Se replantarán a partir de enero, junto con 39 árboles más en alcorques vacíos de la avenida. “se ha analizado con detalle cuál es la mejor especie para mantener el diseño paisajístico y la visibilidad”, añade el consistorio.

