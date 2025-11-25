Tres detenidos por robos en vehículos en Lleida en dos días

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo el domingo en Balàfia a un hombre de 44 años acusado de robar en un coche y amenazar al dueño del vehículo cuando lo descubrieron. Los hechos tuvieron lugar en la calle Ciutadella cuando un vecino sorprendió a un hombre rompiendo uno de los vidrios de su coche.

Por otra parte, la Policía Local arrestó este lunes por la tarde a dos individuos más acusados de forzar dos coches en la avenida Miquel Bartllori. Un vecino dio la alerta.