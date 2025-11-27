Atropellan a un niño de 11 años en el barrio de a Bordeta de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un niño de 11 años resultó herido leve este miércoles por la mañana al ser atropellado por un turismo en la calle Hostal de la Bordeta. Ocurrió a las 9.00 horas cuando un coche se detuvo en un paso de cebra, dejó pasar a un peatón y reinició la marcha al no darse cuenta — al deslumbrarse con sol— que también cruzaba una niño, según informó la Paeria, que añadió que le dio un leve golpe. El conductor paró al ver que el menor cayó al suelo. Al lugar acudió la Urbana y una ambulancia. El menor sufrió heridas de carácter leve y se descartó que fuera evacuado a un centro médico.

Herida en un atropello en Mollerussa

Una mujer resultó herida de diversa consideración al ser atropellada ayer por la mañana en Mollerussa. Fue evacuada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El siniestro se registró a las 7.38 horas en la calle Sant Antoni.

Por otra parte, a las 6.50 horas hubo dos heridos leves en una salida de vía de un vehículo en la L-701 en Granyena de Les Garrigues. En Solsona, a las 17.50 horas hubo una colisión frontal que se saldó con tres heridos. Uno de los ocupantes fue rescatado.