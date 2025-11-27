Foro para poner en contacto a emprendedores con inversores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La feria acogió ayer primer el Fòrum d’Inversió Agrobiotech Lleida, que tiene como objetivo poner en contacto start ups y empresas innovadoras que buscan financiación con inversores privados y entidades financieras. Se presentaron 8 proyectos empresariales del sector agrobiotecnológico ante más de 15 inversores. Después, los emprendedores participaron en un networking para compartir experiencias y establecer relaciones para futuros proyectos. Asimismo, el alcalde, Fèlix Larrosa, y la concejala de Promoción de la Ciudad, Pilar Bosch, se reunieron con una amplia representación de empresas de maquinaria agrícola.

Por otra parte, Agrobiotech fue también la sede de una charla sobre la Marca Horta de Lleida, de la que actualmente forman parte 34 empresas de sectores de la agroalimentación y la ganadería. La Paeria analiza elementos de visibilización de la marca en establecimientos comerciales y en 2026 prevé una campaña informativa para darla a conocer a la ciudadanía.