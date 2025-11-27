Junts destaca el papel clave de la feria para el liderazgo de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una delegación de Junts visitó ayer Agrobiotech. El portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, destacó que la feria “se enfoca hacia donde debe ir el sector”. La portavoz en la comisón de Agricultura, Jeannine Abella, definió el nuevo certamen como “la Fira de Sant Miquel 2.0”, y la portavoz en la Paeria, Violant Cervera, remarcó el reto del cambio de modelo. Destacaron el papel estratégico del salón para impulsar la innovación, la competividad y fortalecer el liderazgo de Lleida.