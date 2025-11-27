La Generalitat comprará a Inmocaixa 49 viviendas más en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció este miércoles la compra de 49 viviendas a Inmocaixa en Lleida, que se suman a las 98 que el Incasòl ya ha aprobado adquirir en Els Mangraners y Copa d'Or después de que el martes lo ratificara el Consell Executiu. La compra de estas últimas 49 viviendas forman parte de un paquete de 1.064 pisos que el Govern adquirirá a Inmocaixa por un valor de 87,2 millones de euros.

La consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, informó tras el anuncio de Illa que en el 90% de este millar residen actualmente inquilinos que pagan un alquiler asequible y que pasarán a estar protegidos de forma permanente. Aparte de las 49 de Lleida, el resto de viviendas están en los municipios de Barcelona, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Sabadell, Olot y Tarragona.

Esta operación se suma a la que hizo la Generalitat hace dos semanas, cuando aprobó adquirir 98 de las 116 viviendas sociales que Inmocaixa posee en la calle Cal Bernet 10-14 después de que los vecinos denunciaran el supuesto cobro indebido del IBI por parte de la inmobiliaria, la falta de mantenimiento de los edificios, la no renovación de sus alquileres y la eliminación de la cláusula que les daba opcióna comprarlos. La Paeria celebró la decisión de la Generalitat.