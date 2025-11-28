Sensaciones dispares entre los expositores de la nueva feria Agrobiotech de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Los expositores de la feria Agrobiotech cerraron ayersu participación en la primera edición con opiniones dispares sobre el modelo y funcionamiento del certamen que coge el relevo de la tradicional Fira de Sant Miquel. Varios de los que se encontraban en el interior de los pabellones 3, 4 y 5 esperaban una mayor afluencia de público, aunque afirmaron que el salón les sirvió para hacer nuevos contactos profesionales o cerrar ventas que ya tenían previstas.

Algunas empresas no habían venido nunca por Sant Miquel, pero encontraron la oportunidad gracias a la transformación del certamen.

En cambio, varios responsables de las empresas de maquinaria que se encontraban en el espacio exterior del recinto fueron los más críticos. “Se han cargado la Fira de Sant Miquel”, llegó a decir un trabajador de un concesionario de tractores.

Coincidieron en señalar que el frío y el fuerte viento que les acompañó les impidió recibir más visitas de potenciales clientes, así como que han echado de menos campañas de promoción previas a la feria para darla a conocer entre las personas que cada año asistían a Sant Miquel.

También hubo voces que pidieron que el salón incluyera como mínimo un sábado, para facilitar la llegada de visitantes de fuera de Lleida o aquellos para los que la agricultura es una segunda actividad.

Asimismo, alguna firma lamentó la falta de promoción de la feria hacia las mismas empresas. “Nos enteramos hace diez días que se llevaba a cabo, tuvimos que correr para poder reservar un hueco”, explicó el portavoz de una empresa de instalaciones.

Además de incluir más superficie cubierta y mejorar la promoción, el alcalde, Fèlix Larrosa, explicó que en futuras ediciones facilitarán el sistema de credenciales y acreditaciones con más anticipación.

Agrobiotech Innovation Forum ha nacido este año tras la decisión de separar Sant Miquel en dos certámenes: la feria gastronómica MOS, destinada a un público más familiar, y la Agrobiotech, focalizada hacia un público profesional.