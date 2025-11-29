Balsells se estrena como rectora de la UdL pidiendo más financiación y autonomía

Balsells y su equipo (en primera fila) junto a Chía y Rubinat (a la derecha de la segunda fila). - MARC CARBONELL

Maria Àngels Balsells se convirtió ayer en la primera rectora de la Universitat de Lleida (UdL) en un acto de toma de posesión multitudinario, en el que pidió a la Generalitat participar en “un debate sereno que permita llegar a un nuevo modelo de financiación” de las universidades para alcanzar “una gobernanza más sólida y moderna, con más autonomía, flexibilidad y capacidad de gestión”. La rectora se comprometió a “gobernar para transformar” con “iniciativas de futuro ambiciosas y practicables”, así como a “construir marcos de participación para encontrar respuestas a los grandes retos entre todos” y a trabajar para garantizar “más equidad, inclusión y diversidad” en la universidad.

Balsells, catedrática de Pedagogía y hasta el momento directora de la Escuela de Doctorado, mostró su preocupación por las altas tasas de absentismo en las universidades catalanas. “Para recuperar los campus vivos tendremos que reinventarnos, lo que seguramente requerirá hacer una docencia más moderna, innovadora y conectada con la práctica”. Asimismo, pidió “contar con la UdL en el momento de establecer un mapa de titulaciones que nos permita hacer aflorar todas nuestras capacidades y ponerlas al servicio de toda Catalunya”.

La consellera de Universidades, Núria Montserrat, participó en el acto y celebró que “la UdL tiene al frente un equipo rectoral joven, potente y que busca la paridad, encabezado por una mujer que ganó las elecciones con el 80% de votos a favor”. Asimismo, anunció que los nuevos contratos públicos de doctorandos de toda Catalunya serán de cuatro años a partir del próximo curso. En la UdL y otras dos universidades catalanas son de tres años, lo que ha causado múltiples quejas del colectivo. “Éramos conscientes de que para algunas disciplinas era realmente muy difícil que los estudiantes pudieran realizar las tesis en tres años”, dijo.

El rector saliente tras seis años y medio de mandato, Jaume Puy, reconoció que “han quedado muchas cosas por hacer y no todas las que hemos hecho han llegado donde queríamos, algunas por falta de habilidad y otras porque las condiciones no han acompañado”. Puy deseó a Balsells “ambición para hacer una universidad relevante”.

Por otra parte, la directora de desarrollo y gestión de personas del Grup Vall Companys, Carmina Chia, también fue nombrada ayer presidenta del consejo social de la UdL. Es también la primera mujer en el cargo, como Balsells. “Tenemos que ser capaces de ser una universidad de referencia más allá de las comarcas donde tenemos los campus”, afirmó. Su antecesor, Delfí Rubinat, aseguró que “tenemos una gran universidad y esta excelencia no era suficientemente conocida”.

Montserrat dice que no se forzará a acabar Medicina en Igualada

La consellera de Universidades, Núria Montserrat, aseguró ayer que ningún estudiante de Medicina de la UdL se verá obligado a acabar sus estudios en la nueva unidad docente que se abrirá a partir del próximo curso en el campus de Igualada. “Esta rotación será voluntaria y se podrán llenar hasta 20 plazas” de sexto curso, explicó. La consellera quiso dejar claro que tampoco habrá obligatoriedad si no se llenan todas las plazas, y señaló que el departamento no se ha planteado un número mínimo de estudiantes para que el traslado sea viable.

Montserrat indicó que ayer se reunió “con representantes de los estudiantes que también nos comentaban que esta propuesta les parece muy interesante para que el talento pueda arraigar en todo el territorio”. Explicó que la ampliación de los estudios de Medicina en la Anoia se planteó “gracias a la primera experiencia con Enfermería en Tremp”.

Por otra parte, la consellera anunció que los centros de investigación IRBLleida y Agrotecnio serán elegibles para recibir un incremento de presupuesto para “garantizar su excelencia”, afirmó. “Lo basaremos en unas evaluaciones que tendrán en cuenta diferentes criterios que están recogidos en la ley de la Ciencia de Catalunya”, explicó.