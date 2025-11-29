El Black Friday enciende la Navidad en Lleida

Las tiendas de la ciudad arrancaron ayer la maratón comercial de la campaña de Navidad coincidiendo con el encendido de luces por parte del ayuntamiento y el Black Friday, una tradición americana que ya se ha asentado en nuestra sociedad y prueba de ello es que el Eix registró una gran afluencia de gente tanto por la mañana como por la tarde. “La verdad es que las expectativas están muy altas y durante el mediodía, que es cuando la gente trabaja, se ha visto bastante gente por la calle Major, y lo más importante, con bolsas”, dijo la presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja. Añadió que prevén que esta campaña sea buena “porque venimos de un otoño raro, el calor de octubre no ha acompañado mucho, pero con el frío de las últimas semanas se ha notado más actividad y ahora no pararemos hasta enero”.

Una opinión que también compartían en una tienda de ropa de la calle Sant Antoni, cuya gerente añadió que “abrimos muchos días seguidos pero esta es la época en la que más vendemos y, por cómo ha ido el otoño, la esperábamos con ganas”. Pero no solo las tiendas de ropa celebran el Black Friday y ofrecen grandes descuentos. Ópticas, librerías y tiendas de electrónica también se han sumado para atraer clientela. Es el caso de una tienda de electrónica de los porches de la plaza Sant Joan que habían decorado su entrada con globos y carteles. “Lo que más se venderán ahora serán móviles, relojes y las nuevas balizas para los coches, por la mañana hemos estado tranquilos, pero por la tarde y el fin de semana esperamos una vorágine de gente”, aseguró su responsable.

Las empresas de paquetería tuvieron ayer el día más movido del año, con miles de entregas que llevaban productos en oferta de portales online. Y es que, como hace el comercio este sector también contrata trabajadores extra para cubrir la demanda. Por ejemplo, Seur ha hecho 2.800 incorporaciones en todo el Estado para el Black Friday, la Navidad y las rebajas y prevén que en ese período moverán 33 millones de pedidos.

Además del Black Friday, Lleida dio la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces, primero en la plaza Paeria y luego en la Zona Alta y La Bordeta. Se han instalado 19 kilometros de luces y 964 elementos decorativos.