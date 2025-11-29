El colegio Pràctiques II de Lleida, un día sin clases tras incendiarse su cocina

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El colegio Pràctiques II tuvo que suspender ayer las clases a causa de un incendio que afectó a su cocina el jueves por la tarde. Aparte de la imposibilidad de ofrecer el servicio de comedor a los alumnos que lo utilizan, el siniestro comportó la obligación de ventilar el edificio durante todo el día y de no poner en marcha la calefacción por precaución. Por estas razones, la dirección contactó el mismo jueves con todas las familias para pedirles que, si tenían una alternativa, no llevaran a sus hijos al día siguiente, pero que la escuela estaría abierta para los que lo necesitaran. Según la información facilitada por la directora, finalmente solo acudieron una quincena de sus 430 alumnos. Afirmó que, si no surge ningún contratiempo, está previsto que el lunes pueda reanudarse la actividad académica. En este sentido, indicó que la calefacción ya podrá estar en funcionamiento y que buscarán algún sistema que permita prestar el servicio de comedor.

Sobre las causas del incendio, que se declaró hacia las siete de la tarde, se limitó a apuntar la posibilidad de que se originara en la instalación eléctrica. Asimismo, precisó que la cocina ha quedado dañada por las llamas y el humo, pero no calcinada. El colegio está ubicado en la avenida Rovira Roure, en la esquina con Onze de Setembre.

Críticas de Ustec

Por su parte, el sindicato Ustec-Stes, mayoritario en el sector, criticó que el departamento de Educación no hubiera ordenado el cierre total del centro para el día de ayer. “Es inaceptable que tras el incendio los bomberos recomienden dejar las ventanas abiertas y cerrar la calefacción y, en lugar de que el departamento diera la consigna de que hoy permaneciera clausurado por esta situación, porque un espacio interior quemado genera una alta toxicidad, se haya dejado a criterio de las familias llevar o no a los niños”, manifestó una portavoz. Añadió que “desde nuestro punto de vista, por motivos de seguridad y, sobre todo, de la salud de maestros y alumnos, hoy la escuela debería estar cerrada y aprovechar para que un equipo especializado limpiara la zona afectada por el fuego”. “Una vez más, pasan cosas y vamos tarde”, concluyó.