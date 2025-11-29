La Síndica reclama mas atención presencial en la administración y reducir la burocracia

Aumentar la atención personalizada en las administraciones públicas, reducir su excesiva burocracia y un mayor esfuerzo para acabar con la brecha digital. Estas son las principales reclamaciones de la ciudadanía que la Síndica de Greuges de Lleida, Dora Padial, y su equipo atendieron en 2024 y cuyo informe presentó ayer en el pleno de la Paeria. Unas demandas que “no son nuevas y que ya llevan siendo foco de quejas estos últimos años”, pero que todavía no se han resuelto de forma efectiva, lamentó Padial. “Se deben reforzar los servicios de atención al público para que todo el mundo se sienta escuchado, porque solo dando voz a la ciudadanía crearemos una sociedad justa”, remarcó la Síndica a los ediles. En este sentido, recordó que “uno de los retos que más me preocupa es que gran parte de la ciudadanía no conoce la lentitud de los procesos administrativos, lo que genera frustración y enfado, y mucha gente mayor no tiene acceso a los trámites online, no sabe cómo hacerlo o no entiende el lenguaje jurídico. Debemos cambiarlo simplificando los procesos”, dijo.

En relación a su actividad en 2024, la oficina de la Síndica atendió 2.400 consultas telefónicas, visitas, asesoramientos o mediaciones y tramitó 364 expedientes. Unas cifras que han convertido Lleida “en la segunda ciudad donde Catalunya que más ciudadanos han sido atendidos por la sindicatura municipal”. Respecto a las principales preocupaciones expresados por los ciudadanos en sus consultas y quejas, el derecho a ser atendido por la administración y la brecha digital, con 85 casos, así como el derecho a la vivienda, suministros y okupaciones, también con 85, han sido las dos temáticas que más consultas han atendido a lo largo del 2024. Por otro lado, Padial destacó que el buzón ético recibió 60 denuncias el año pasado, 27 de ellas anónimas, y que desde su estreno en 2020 ha gestionado más de 400 denuncias.

Paralelamente, la Síndica hizo hincapié en que “he atendido quejas que, aunque no sean de mi competencia, hemos podido solucionar”, poniendo como ejemplo el caso de un hombre de 80 años que su banco le subió tanto los intereses de la hipoteca que no podía asumirla. Se vio obligado a renunciar a su propiedad a cambio de un contrato de alquiler y, cuando este se había extinguido, no querían renovárselo para echarlo. Gracias a la mediación de la Síndica, el hombre “llegó a un acuerdo con la nueva propiedad y, a cambio de un alquiler asequible, puede seguir viviendo en la casa que antes era suya”.

Por su parte, los grupos de la oposición agradecieron la “dedicación, entrega y cercanía” de Padial en su labor como Síndica por “fiscalizar y defender los derechos de la ciudadanía”. Desde el gobierno municipal añadieron que “asumen la responsabilidad” de simplificar sus trámites, así como mejorar la atención personalizada.

Luz verde a la prórroga de Ilnet hasta el 16 de marzo

El pleno de la Paeria aprobó ayer, sin debate ni votación, la prórroga del contrato de limpieza y recogida de residuos a Ilnet hasta el 16 de marzo de 2026. Una ampliación que se acordó en una comisión extraordinaria el miércoles después de que el gobierno municipal asumiera la propuesta de la oposición de limitarla, ya que inicialmente planteaba que fuera hasta el 30 de abril. De hecho, esta propuesta fue rechazada por toda la oposición en la comisión informativa anterior, lo que obligó al ejecutivo local a negociar y alcanzar este acuerdo de última hora. Como en la comisión extraordinaria de hace dos días, recibió el dictamen favorable de todos los grupos y no hubo debate ni votación. El importe de la prórroga es de 2.988.271,31 euros y permitirá garantizar el servicio entre el 1 de enero y el 16 de marzo, mientras se adjudica el nuevo contrato, que está en fase de valoración de ofertas. La previsión es que este, que según el gobierno contempla mejoras importantes del servicio, esté finalizado cuando acabe esta nueva prórroga. Sin embargo, el gobierno advirtió que podría hacer otra para completar los trámites de formalización o para afrontar posibles recursos contra el proceso.

PSC, ERC, Junts y Comú celebran el fin del franquismo

El pleno aprobó con amplia mayoría gracias a los votos de PSC, ERC, Junts y Comú la moción que presentaron los republicanos para conmemorar los 50 años del fin del franquismo y para reconocer a las víctimas del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura. La moción también pedía que el centro de interpretación sobre la Guerra Civil y el franquismo se pueda ejecutar en este mandato. El PP votó en contra de la mayoría de los puntos y Vox la rechazó en su totalidad.

Condena casi unánime a la violencia machista

Todos los grupos salvo Vox dieron su apoyo a una declaración para mostrar su rechazo a la violencia machista, una iniciativa en el marco del Dia Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, que se celebró el pasado martes. También se aprobó una moción del FiF Lleida para que el club pueda disponer de una instalación propia o de gestión compartida en la ciudad y otra de la Associació Dret a Morir Dignament para apoyar su labor.

Retiran la medalla al policía que mató a 2 mujeres

Sí que hubo unanimidad en la propuesta para retirar la medalla de Santa Cecília por méritos profesionales a Juan Fortuny de Pedro, excomisario de la Policia Nacional que en 2024 asesinó a su mujer y su ex y luego se quitó la vida. También se aprobó una moción del PP para implementar medidas de apoyo a los autónomos y los nuevos convenios de la Paeria con las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) de Sucs y Raimat, que les dotará de más recursos económicos.