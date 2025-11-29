La Urbana incrementa la vigilancia en zonas comerciales hasta el 7 de enero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana inició ayer el dispositivo de seguridad por la campaña de Navidad, que se alargará hasta el 7 de enero con el incremento de patrullas en las zonas comerciales. Además, hizo un llamamiento a la ciudadanía y al sector comercial para que actúen con prudencia, responsabilidad y civismo con motivo del incremento de actividad que se produce en este período del año con motivo de las fiestas navideñas.

El objetivo de la Urbana es garantizar la seguridad y una movilidad segura y fluida. A los comerciantes les aconsejan no acumular dinero en las cajas registradoras. También les recomiendan limitar las vías de acceso a los establecimientos para facilitar el control y dificultar la huida en caso de robo así como colocar chips de seguridad en los productos y, si disponen de vigilante, habilitar un lugar para hacer registros de abrigos y bolsos si es preciso. También advierten a los compradores que eviten ser víctimas de hurto y no pierdan de vista móviles, carteras o bolsos.