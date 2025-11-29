Lleida mantendrá el centro Europe Direct con financiación europeo hasta el 2030

El pasado mes de mayo alumnado de varios institutos interpretó el Himno de Europa delante del Auditorio para conmemorar el Día de EuropaAyuntamiento de Lleida

La Comisión Europea ha vuelto a seleccionar el Ayuntamiento de Lleida para acoger el centro de información Europe Direct, dentro de la red implantada en todos los países de la Unión Europea. La Paeria ha sido escogida entre más de 60 propuestas en España, donde se prevé la creación de 35 centros entre los años 2026 y 2030.

Europe Direct Lleida ofrece información sobre las instituciones, políticas y programas de la UE, asesoramiento sobre movilidad juvenil y actividades de divulgación, como las charlas “Europa al alcance”, conferencias, debates y exposiciones. También participa en celebraciones del Día de Europa y colabora con la Representación de la Comisión y del Parlamento Europeo en Barcelona. El servicio contará con una financiación europea de unos 40.000 euros anuales.

En Catalunya, los otros centros seleccionados son los de Tarragona, Gerona y Barcelona, con las cuales se realizarán actividades y campañas conjuntas. Les actividades de Lleida se difunden a través del boletín mensual Europa en un click.

El Ayuntamiento de Lleida realiza esta tarea desde 1995, y entre 2023 y 2025 se han impartido 77 charlas y talleres a 2.097 alumnos de secundaria, incluyendo iniciativas como “Europa al alcance” y talleres sobre desinformación con la asociación Learn tono check. Además, colabora con los centros participantes al programa “Escuelas Embajadoras” del Parlamento Europeo.