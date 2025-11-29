Mejoras en el césped artificial del CF Recasens

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida ha llevado a cabo durante los meses de octubre y noviembre varias actuaciones de reparación en el césped artificial del CF Recasens. Les mejoras se han centrado en una docena de puntos del complejo deportivo donde se habían detectado desperfectos, tanto en el campo de fútbol 11 como en los de fútbol 7 y fútbol 5.

Los trabajos han sido ejecutados por una empresa especializada en superficies deportivas, con el objetivo de garantizar unas condiciones óptimas y seguras para los deportistas que utilizan diariamente estas instalaciones. A pesar de las intervenciones, los entrenamientos de los equipos de la Sección Deportiva AEM Lleida se han podido mantener con normalidad.

Esta actuación forma parte del plan de mantenimiento continuado de la Concejalía de Deportes para preservar el buen estado de los equipamientos municipales. Se trata de una reparación puntual mientras se espera la futura renovación del césped artificial del CF Recasens, incluida en el Plan de inversiones en equipamientos deportivos y acordada entre el gobierno municipal y Junts per Lleida dentro del acuerdo de estabilidad presupuestaria para el 2025.