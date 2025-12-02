Detenido un menor por la paliza que dejó en coma a un hombre en la zona de pubs de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a mediados de la semana pasada a un adolescente por su presunta participación en la brutal paliza a un hombre de 37 años la madrugada del 23 de noviembre en la zona dels Vins. El arresto quedó sin efecto después de que fuera interrogado al ser menor de edad aunque continua como investigado a diposición del juzgado de Menores, según informó ayer a SEGRE un portavoz policial, que añadió que la investigación sigue abierta, ya que la agresión fue cometida por varias personas. Por su parte, la víctima permanecía ayer ingresado en coma inducido en la UCI del hospital Arnau de Vilanova.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2.00 horas del domingo 23 de noviembre entre las calles Bonaire y Sant Martí, en la zona de bares de la Zona Alta. La víctima fue atacada por varias personas, quedó inconsciente y tuvo que ser trasladada al hospital Arnau de Vilanova. La agresión se produjo en el exterior de un local de ocio nocturno por causas que se están investigando. La víctima presentaba una fractura craneal. Al lugar acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra, así como una ambulancia del SEM. Tras ser atendido in situ, el hombre fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico reservado, y fue sometido a diferentes pruebas y a una primera intervención de urgencia. Posteriormente, tuvo que ser operado de nuevo.

La Unidad de Investigación (UI) del Segrià se hizo cargo del caso y durante estos días ha analizado grabaciones de cámaras de seguridad de la zona y se ha entrevistado con varias personas, según fuentes solventes.

Piden colaboración

Por su parte, la familia del herido pide colaboración ciudadana y, si alguien puede aportar información, que se ponga en contacto con los Mossos. También meditan la posibilidad de convocar una concentración para exigir que se haga justicia.

Un apuñalamiento en el Clot, otro caso que se está indagando

Los Mossos d’Esquadra siguen investigando el apuñalamiento que hubo la madrugada del 18 de octubre en el Clot. La víctima, de 22 años, recibió una puñalada en el pecho y fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova, como avanzó SEGRE. Los investigadores entrevistaron a testigos para identificar al agresor y obtuvieron grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

La agresión se produjo pasadas las 6.00 horas en una algarada en la que participaron una veintena de personas a la salida de una discoteca de la calle Alcalde Porqueres. Uno de los implicados fue atacado en el pecho, resultando gravemente herido. El joven quedó tendido en el suelo. Al lugar acudieron varias patrullas de Seguridad Ciudadana y del ARRO (antidisturbios) de los Mossos d’Esquadra.