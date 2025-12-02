El ayuntamiento de Lleida impulsa que Sucs y Raimat tengan depuradoras

El ayuntamiento ha solicitado a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) elaborar los convenios de colaboración para la construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales de las Entidades Municipales (EMD) de Sucs y Raimat. Unas infraestructuras que ambas poblaciones llevan tiempo reclamando y el consistorio ha estimado que costarán más de cuatro millones de euros. Concretamente, para la estación de Sucs prevé que el proyecto en si cueste 2.074.884,79 euros y 147.283,37 euros corresponderían para sufragar la dirección de obra y los estudios de control de calidad y coordinación de seguridad y salud. Por otro lado, se destinarán otros 50.000 euros a expropiaciones de terrenos. En cuanto a la de Raimat, su coste total previsto es de 1.977.525,62 euros, de los cuales 1.806.439,03 corresponden al proyecto, 127.736,59 euros para dirección de obra y controles de calidad, seguridad y salud, y 42.350 euros son para solicitar permisos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Los 44.000 euros restantes son para sufragar las expropiaciones de los terrenos en los que se construirá la estación depuradora.

Los servicios municipales han elaborado tanto los proyectos de estas dos infraestructuras como su coste aproximado, pero dado que el ACA tiene las competencias relativas a la programación, promoción, aprobación y explotación de las obras hidráulicas de Catalunya, es necesario firmar un convenio entre esta agencia y la Paeria para regular “la determinación de las condiciones que se llevará a cabo la financiación de las expropiaciones y la ejecución de los trabajos”. Una solicitud que fue avalada por el gobierno municipal en octubre y que ahora deberá responder el ACA. Por el momento no se ha fijado un calendario de ejecución de las obras ni de cuando podrán estar operativas las dos depuradoras.

El pasado abril, el gobierno municipal anunció que iniciaba los trámites para construir estas estaciones, y aseguró que la de Llívia entraría en funcionamiento “en breve”.