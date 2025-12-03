Los CAP de Lleida promueven talleres para personas mayores para prevenir caídas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Diversos CAP de Lleida han desplegado este otoño diferentes acciones de salud comunitaria para prevenir las caídas y detectar la fragilidad en personas mayores. Los fisioterapeutas han ofrecido talleres y sesiones prácticas para mejorar el equilibrio, la fuerza y la seguridad en la marcha al aire libre y en espacios comunitarios, como centros cívicos y locales sociales.

En varios municipios se han habilitado puntos de valoración en mercados y zonas de paseo, donde se ha llevado a cabo una prueba física y se ha entregado una rueda de ejercicios personalizados según los resultados.