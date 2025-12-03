El macrojuicio por el mayor alijo de cocaína de Lleida durará cuatro días

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida tiene previsto acoger la próxima semana y en cuatro sesiones el macrojuicio por el mayor alijo de cocaína hallado jamás en Lleida. Se trata de la operación ‘Street-22’ de la Guardia Civil, que supuso que el 4 de enero de 2022 se intervinieran 620 kilos de cocaína —valorada en 22,3 millones de euros— ocultos en el rotor de un generador eléctrico procedente de Panamá.

Hay cinco acusados, entre ellos un agente de los Mossos d'Esquadra, S.O.M., para el que la Fiscalía solicita una condena de nueve años de prisión y una multa de 66 millones de euros, como avanzó SEGRE. El Ministerio Público también solicita esta condena para otros tres acusados y la eleva hasta los 11 años para el quinto por reincidencia.

Están citados a declarar una veintena de los investigadores de la Guardia Civil pero también de los Mossos d’Esquadra, entre ellos de la División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana o el investigador que se encargó del análisis del patrimonio del mosso investigado.

El Ministerio Público acusa a S.O.M. de formar parte de la organización, conocer el contenido del contenedor de Panamá, alquilar un mes antes la nave del polígono El Segre donde se iba a depositar la mercancía y participar en la financiación de la operación con 85.000 euros. Fue detenido el 23 de marzo de 2023 —un año y dos meses después— acusado de blanqueo vinculado con el narcotráfico. Quedó en libertad con cargos y fue suspendido de empleo y sueldo.

22,3 millones de euros en droga

La investigación se inició en diciembre de 2021 en el puerto de Barcelona cuando se detectó el envío de una mercancía sospechosa procedente de Panamá. Se trataba de un rotor de 12 toneladas que tenía por destino una sociedad cuyo administrador era un empresario leridano.

La apertura se hizo el 4 de enero en el polígono de El Segre. Hallaron 620 kilos de cocaína con un valor de mercado de 22,3 millones de euros si se vendía por kilos, pudiendo alcanzar un valor de 67,7 si se hubiera vendido al por menor.

Este caso fue el vértice de la macrooperación ‘Miltruck-Frenchi’, que ha supuesto la desarticulación de una de las mayores organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína en España y la más importante con base en Catalunya. Se juzgará en la Audiencia Nacional.