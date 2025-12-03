La estación de autobuses ya luce su nuevo rótulo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de la nueva estación de autobuses ya están en su fase final y prueba de ello es que esta semana han colocado su rótulo, que se puede ver desde la plaza Ramon Berenguer IV, donde estará su acceso principal. Según informó la Generalitat en septiembre, la previsión es que los trabajos estén acabados a principios de 2026 y que la terminal entre en funcionamiento durante el primer trimestre. Las obras han costado más de 40 millones de euros.