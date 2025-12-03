Larrosa se muestra "satisfecho" de la reducción de los delitos en Lleida este año

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha celebrado este miércoles la caída de los hechos delictivos en la ciudad de Lleida hasta el tercer trimestre del 2025, en comparación con el año pasado . Les datos, publicados el lunes por el Ministerio del Interior, indican que la criminalidad ha bajado un 2,6% en la ciudad hasta septiembre, con 7.036 casos detectados. Larrosa se ha mostrado satisfecho por esta mejora, a pesar de remarcar que "nunca es suficiente" y que el Ayuntamiento seguirá trabajando para reforzar la seguridad ciudadana.

En la presentación del balance de criminalidad, Larrosa ha destacado la importante reducción de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones en un 42,3%. Especialmente significativa ha sido la caída de los robos en viviendas, que se ha reducido en un 44,3%. Estas cifras, que recogen datos de todos los cuerpos de seguridad, muestran una tendencia positiva en la percepción de seguridad a la capital del Segrià.

Durante su intervención, el alcalde también ha criticado duramente los "populismos" que vinculan delincuencia, inmigración e inseguridad, y ha disuadido específicamente al cabo de la oposición y portavoz del grupo municipal del PP, Xavi Palau, un vídeo publicado en las redes sociales el noviembre donde comparaba Lleida con Marsella. "Me preocupa si el objetivo de este vídeo es estropear el nombre de la ciudad de Lleida", ha expresado Larrosa, añadiendo que "estos populismos sólo llevan a un descrédito de la clase política y de las instituciones".

En el vídeo, Palau muestra rincones de la ciudad francesa llenos de basura y escenas de incivismo y de consumo y venta de drogas en la vía pública, entre otros. "Estos populismos sólo llevan a un descrédito de la clase política y de las instituciones" ha concluido Larrosa, añadiendo que "aquellos que aspiren a gobernar esta ciudad tendrían que ser muy conscientes de esta situación".

Larrosa lo ha dicho en la comisaría de la Guardia Urbana durante el balance del arranque del dispositivo de Navidad de la Guardia Urbana, en el que también se ha presentado el nuevo portavoz del cuerpo, Roberto Santaeufemia.

Dispositivo de Navidad de la Guardia Urbana

La Guardia Urbana de Lleida inició este último fin de semana el dispositivo por la Campaña de Navidad, que se alargará hasta el 7 de enero. La teniente de alcalde Cristia Morón ha anunciado que reforzarán el dispositivo en las zonas comerciales del Eix Comercial y la Zona Alta.

De esta manera, a partir de este fin de semana al refuerzo adicional de 4 agentes por la mañana y 10 por la tarde se sumarán una patrulla adicional los viernes por la tarde y dos patrullas más los sábados debido a la "gran afluencia" de ciudadanos a estas dos zonas. El nuevo portavoz del cuerpo, Roberto Santaeufemia ha explicado que el sábado se registró un 7,5% más de tráfico en la ciudad respecto del sábado anterior, mientras que el domingo el aumento fue del 2,1%.