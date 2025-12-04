Los robos en tiendas y casas bajan un 42,3% en un año en la ciudad

El alcalde deLleida, Fèlix Larrosa, se mostró ayer “satisfecho” por la caída de los hechos delictivos en la ciudad en los primeros nueve meses del año. Según el balance de criminalidad publicado por el ministerio del Interior, la criminalidad ha caído un 2,6% en la capital del Segrià, con un total de 7.036 infracciones penales detectadas. El balance indica que los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se han reducido un 42,3%, porcentaje que alcanza el 44,3% en el caso de las viviendas. También se han reducido un 15,1% las sustracciones de vehículos y un 3,7% los hurtos. En cambio, los delitos de tráfico de drogas han aumentado un 75% y los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa lo han hecho en un 50%, con nueve casos. Asimismo, suben un 12,5% los delitos de lesiones y riña tumultuaria y los robos con violencia, con un 9,4% más.

Según el alcalde, continuarán trabajando “para que esta cifra siga bajando” con el objetivo de que Lleida “sea percibida como una ciudad segura”. En este sentido, lamentó que el jefe de la oposición y líder del PP, Xavi Palau, publicara un vídeo en las redes sociales en el que comparaba Lleida con Marsella. “Me preocupa si el objetivo es malmeter el nombre de la ciudad de Lleida”, aseguró Larrosa, quien consideró que “estos populismos vinculando delincuencia, inmigración e inseguridad solo llevan a un descrédito de la clase política y de las instituciones”. Así lo dijo durante el balance del inicio del dispositivo de Navidad de la Guardia Urbana. Este fin de semana se incrementará el dispositivo en zonas comerciales con una patrulla más el viernes por la tarde y otras dos los sábados por la tarde. También se reforzará el dispositivo para evitar dobles filas y aparcamientos en zonas de carga y descarga. El pasado sábado, se registró un 7,5% más de tráfico en la ciudad. El fin de semana hubo 6 detenidos por hurtos en dos establecimientos del Eix Comercial.

Roberto Santaeufemia, nuevo portavoz de la Guardia Urbana

� El cabo Roberto Santaeufemia será el nuevo portavoz de la Guardia Urbana, según anunció ayer el alcalde. Tras 13 años en los Mossos d'Esquadra, los últimos cinco Santaeufemia ha estado en la Guardia Urbana. La tercera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, señaló que “será la voz y la imagen de la Guardia Urbana”. Entre sus tareas estará la atención a los medios de comunicación, la gestión de la comunicación institucional, la información en situaciones de emergencia y la relación con la ciudadanía. Por su parte, el alcalde afirmó que continúan trabajando para ampliar el número de agentes hasta los 260 y para reforzar la cooperación con el resto de cuerpos de seguridad. También recordó que se invertirá en más tecnología y cámaras.