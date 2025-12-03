Revisión del alumbrado de Mariola y Turó de Gardeny

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El gobierno municipal llevó a cabo ayer una visita a los barrios de la Mariola y del Turó de Gardeny para presentar a los vecinos las mejoras previstas en alumbrado público. Unos encuentros que forman parte de la ronda que está haciendo desde hace unas semanas por todos los barrios para, por un lado, conocer los puntos oscuros de cada uno y, por otro, informar del nuevo contrato de mantenimiento del alumbrado público adjudicado hace unos meses. Este prevé una dotación de 31,2 millones de euros para los próximos 12 años y cuenta con una ayuda estatal de 8 millones de euros para renovar un total de 14.545 farolas y eliminar al menos 217 puntos oscuros. Una inversión que permitirá que Lleida sea la primera gran ciudad de Catalunya y de las primeras del Estado que tenga todo su alumbrado público con tecnología LED.