Un ingreso en la UCI en Lleida por gripe, mientras los casos se doblan

La región sanitaria de Lleida ya ha registrado un primer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por gripe esta temporada, según los datos que ayer publicó el departamento de Salud. Se trata de un paciente de entre 15 y 44 años que fue hospitalizado entre el 24 y el 30 de noviembre, fechas en las que también se ha registrado un notable incremento de los contagios de gripe en la región sanitaria de Lleida. Concretamente, los Centros de Atención Primaria (CAP) diagnosticaron un total de 240 casos, un 105% más que en el balance anterior (117). Por otro lado, en la región del Alt Pirineu i Aran también hubo un repunte de contagios, pasando de los 34 a los 58. A pesar de esta subida, el nivel epidémico en ambas regiones sigue siendo bajo, con 66 casos por 100.000 habitantes en el llano y 79,11 en la montaña. Por contra, en el conjunto de Catalunya Salud informó ayer de que se alcanzó el nivel moderado con 137 casos por cada 100.000 habitantes.

Sobre la reciente subida de casos de gripe en Lleida, el director clínico territorial de Urgencias, Oriol Yuguero, explicó que “empezamos a tener un aumento de presión” por el aumento de contagios, sobre todo de personas mayores con descompensaciones. Señaló que en el hospital Arnau de Vilanova ayer ingresaron a dos pacientes con gripe, que se encontraban en una situación delicada a causa de su estado previo, “no porque la gripe sea peor”, matizó.

También sube la VRS

Además de la gripe, la pasada semana se registró un repunte de los casos del virus sincitial respiratorio (VRS), causante de la bronquiolitis en niños. En Lleida han subido un 110%, pasando de los 19 de hace dos semanas a los 40 del último balance. En el Alt Pirineu i Aran la subida fue mínima, de 2 a 5.