Xavi Palau: “En 2027 la alcaldía la disputaremos Fèlix Larrosa y yo”

“En mayo de 2027 la alcaldía de Lleida la disputaremos Fèlix Larrosa y Xavi Palau”. Así de claro se mostró ayer el jefe de la oposición en la Paeria y líder del PP, Xavi Palau, en el desayuno con los medios que su partido celebró en el Museu Morera para celebrar la Navidad. En su intervención, aseguró que su candidatura será la más votada en las municipales de 2027 y que “me siento preparado para gestionar la ciudad, quiero un gobierno en solitario, pero hablaré con todo el mundo, debemos dejar atrás la política de siglas, como he hecho yo, y defender los intereses de Lleida”. Destacó que su candidatura “es la del seny, el orden, la dignidad y la identidad”. En relación al gobierno del PSC, Palau aseguró que “el socialismo leridano está en Game Over, ha llegado a su final, la gente está cansada de ver cómo las izquierdas gobiernan de espaldas a la ciudadanía”. Por otro lado, el líder del PP sacó pecho que desde que asumió la dirección del partido en Lleida ahora hace 4 años “hemos sumado 377 nuevos afiliados, 84 de los cuales son de Nuevas Generaciones, lo que demuestra nuestra fuerza y que la juventud tiende a la derecha y nos elige a nosotros, han visto que somos el voto útil para preservar nuestra identidad leridana y tradiciones”. Añadió tienen 80 estructuras locales en toda la provincia, “cifra que no se veía desde hace 20 años”.