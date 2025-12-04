Alumnos con mucho talento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Doce proyectos de once centros educativos de la demarcación fueron galardonados ayer en la 12 edición de los premios Lleida Creativitat i Talent Emprenedor 2025, impulsados por la Paeria, la Diputación y el Govern. De Infantil y Primaria, la Escòla Sant Ròc de Bossòst ganó el premio al proyecto más creativo, y la escuela Sant Isidre-ZER Ponent de Gimenells, el de calidad. De Bachillerato, el instituto Guindàvols recibió el premio al mejor trabajo de investigación. Mientras, la Escola del Treball obtuvo el premio al proyecto más creativo de estudios profesionalizadores, así como al mejor proyecto de ciclos medios de FP. En esta categoría, la Escola d'Hoteleria i Turisme y Ilerna también recibieron galardones. Finalmente, en FP de grado superior fueron premiados Ilerna, la Escola del Treball, el instituto Torre Vicens, el instituto Centre d'Esports de Muntanya del Pallars de La Pobla de Segur y La Salle de Mollerussa. Los premiados recibieron un total de 5.800 euros.