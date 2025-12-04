El 46% de los usuarios de patinetes eléctricos no usan casco y sólo el 7% tienen un seguro

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Casi la mitad de los usuarios de patinetes eléctricos en la ciudad admiten que no usan casco, pese a que la mayoría sabe que es obligatorio. No obstante, solo un 3% afirma haber sido multado alguna vez mientras circulaba. Además, solo el 7% tiene contratado un seguro, que será obligatorio para los conductores de vehículos de movilidad personal (VMP) a partir del próximo mes. Estos son los principales resultados del primer barómetro del Real Automóvil Club de Catalunya (RACC) sobre movilidad ciclista y de VMP en Lleida, realizado en base a 480 encuestas y 1.396 observaciones en diez puntos de la ciudad que se llevaron a cabo el pasado mayo.

Tres de cada diez usuarios de bicicletas y patinetes tienen entre 25 y 40 años, y la mayoría son hombres. El motivo de uso principal de la bici es la rapidez, mientras que para los VMP es el ahorro económico. En Lleida se observa una presencia más elevada de patinetes (38% en los carriles bici) que en Barcelona, donde no se llega al 33%. El 76% de los trayectos se producen por motivos de ocio, gestiones o compras, mientras que los desplazamientos por motivos laborales o académicos se suelen hacer en otros tipos de transporte.

El estudio concluye que el 80% de los conductores de patinete y el 69% de los usuarios de bicicleta en la ciudad creen que es necesario ampliar los carriles bici y las zonas aptas para la circulación de estos vehículos. Actualmente, Lleida dispone 245 kilómetros de red ciclable, de los cuales 71 km corresponden a carriles bici, 152 km a calles limitadas a 30 km/h y 22 km a vías de plataforma única. Los patinetes, en cambio, no pueden circular por las zonas 30. “Lleida ha desarrollado una infraestructura pedalable relevante, recomendamos impulsar su continuidad y seguridad”, afirmó el responsable de proyectos de Movilidad de RACC, Max Zañartu, que presentó el barómetro.

Asimismo, los usuarios destacaron positivamente la señalización y el mantenimiento de los carriles bici, mientras que lamentaron sus faltas de continuidad y las dificultades de estacionamiento.