Entidades de Lleida presentan una querella contra la infiltración policial en las organizaciones independentistas

Les entidades La Baula, Endavant Ponent y Alerta Solidària han presentado este jueves una querella contra la infiltración policial en organizaciones independentistas en Lleida. La infiltración, que duró dos años y dos meses (de septiembre de 2019 en noviembre de 2021) a través de un agente del cuerpo de Policía Nacional que decía llamarse Joan Llobet, según aseguran los denunciantes, se desarrolló en el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), en la organización Endavant y en el Ateneu La Baula. Gerard Sala, portavoz de Alerta Solidària, ha remarcado que la ley regula un tipo de infiltrado que no coincide con el de Lleida, ya que nunca se ha aclarado qué “delito” investigaba y, por lo tanto, deducen de que se hizo para obtener información política.

La rueda de prensa para explicar que se ha presentado la querella a los juzgados de Lleida se ha hecho precisamente delante de la subdelegación del Gobierno español. Sala ha remarcado que la infiltración policial sólo se puede producir cuando hay unos “indicios claros de delito” y que el de Lleida “no era el caso”. En este sentido, ha explicado que las organizaciones donde el policía supuestamente se infiltró siguieron desarrollando su tarea pública, de acción política, en el marco del proceso de independencia.

Sala ha añadido que lo que quieren a través de esta querella no sólo es hacer la denuncia pública jurídica, sino también preguntar por qué “llegados en este punto nadie ha dimitido ni dado explicaciones”. No sólo en clave de país sino también en clave de ciudad de Lleida. Para las organizaciones independentistas, este caso representa una “grave vulneración de nuestro derecho político” y lo han puesto al mismo nivel de otros de parecidos a los Países Catalanes en ciudades como Girona, Barcelona o Valencia.

La abogada representante de las organizaciones, Mercè Jordana, ha concretado que en la querella se han pedido determinadas diligencias, “algunas bastante importantes”, como que se identifique cuál es la escalera de mandos y qué tipo de órdenes se dieron para que el policía se pudiera infiltrar. Jordana ha añadido que les gustaría que, como mínimo, eso se aclarara a la vista que la infiltración se habría hecho “obviando todo tipo de normativa y previsión legal” previsto por el Ministerio del Interior y la Comisaría Nacional de Policía.