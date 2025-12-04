Fiscalía pide 7,5 años de prisión por agresión sexual a su hija, que estaba tutelada, en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha celebrado este jueves el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija tutelada durante un permiso de visita conceder en mayo de 2023. La Fiscalía y la acusación particular mantienen la petición de 7 años y medio de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años, mientras que la defensa solicita la absolución alegando falta de pruebas y contradicciones en el testimonio de la víctima.

Según ha declarado la menor durante el juicio, la agresión se produjo mientras echaba la siesta en el domicilio del padre a Lleida durante las seis horas de permiso. La víctima ha explicado que se despertó y encontró su progenitor fregando el pene con sus genitales, momento en que él le pidió que no lo explicara a nadie. Después de los hechos, padre e hija acudieron al cine en una actividad programada por el centro de menores donde residía la chica, y estuvo allí donde la menor explicó el ocurrido a una amiga, quien le aconsejó informar a su tutora.

El procesado ha negado rotundamente los hechos durante la vista oral y ha asegurado que a su hija se lo inventa todo. En su último turno de palabra, el acusado ha manifestado: "Juro por mi madre que lo que dice la niña es mentira". Los amigos del hombre que compartieron la comida previa a los hechos han testificado que la niña se mostraba "feliz" durante aquella jornada, en la cual disfrutaba de la primera visita de seis horas que los habían concedido.

La versión de los testigos y las penas que piden

Les psicólogas del EATAV que la entrevistaron han declarado al juicio que descartan que la niña mienta y que ven su testimonio "creíble y válido". En más, han subrayado que el día de los hechos padre e hija disfrutaban de la primera visita de 6 horas que los concedían. "Ella pedía ver al padre y se habían ampliado las visitas, más por la motivación de ella que no por el interés del padre", han explicado.

En el turno de conclusiones, la Fiscalía y la acusación ejercida por la Generalitat han descartado que la niña se inventara los hechos y, entre otras cuestiones, ha insistido en que ella no ganaba nada haciendo eso, porque le supone perder "el único referente que tiene en España". Así, el fiscal ha subrayado que el testimonio de la chica es "veraz, fiable, creíble, espontáneo, coherente y preciso, y no entra en contradicciones relevantes".

Les acusaciones han solicitado una condena de 7 años y medio de prisión, 8 años de libertad vigilada, la inhabilitación para la patria potestad durante 3 años y la inhabilitación para trabajar con menores de edad durante un periodo de entre 5 y 20 años. En concepto de responsabilidad civil, han pedido el pago de una indemnización de 25.000 euros.

Por su parte, la defensa ha pedido la absolución porque, según su opinión, el relato de la víctima es "incoherente" y ha ofrecido versiones contradictorias sobre el lugar donde se habría producido la agresión o sobre cómo habrían sucedido los hechos. "Hay muchas contradicciones y una falta de elementos objetivos que corroboren la versión de la menor. Los hechos no han quedado acreditados", ha afirmado la abogada.

"Juro por mi madre que lo que dice la niña es mentira", ha manifestado el procesado en el último turno de palabra delante el tribunal de la Audiencia de Lleida. El juicio ha quedado visto para sentencia.