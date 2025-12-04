Las fortalezas y oportunidades de Lleida, a debate

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Lleida acogió ayer Las Fortalezas de la España Plural, un foro que conecta a las 83 cámaras territoriales. La iniciativa reunió a líderes locales en una mesa redonda moderada por Anna Sáez, directora de SEGRE, y dirigida por Jaume Saltó, presidente de la Cámara, en la que se dialogó sobre los valores que Lleida aporta al país. Entre los asistentes se encontraban representantes de los principales sectores productivos y otras figuras referentes: Joan Ramon González, presidente de Amics de la Seu Vella; Antoni Gelonch, divulgador cultural; Juli Alegre, director del Patronato de Turismo; Montse Guardiola, representante de la Federación de Hostelería; Ramon Morell, economista; Josep M. Gardeñes, presidente de la COELL; Ramon Farré, exdelegado de la Generalitat; Josep M. Forné, pedagogo y político; Gabriel Anzaldi, de Eurecat; Jackson Quiñónez, concejal del ayuntamiento; Albert Aliaga, presidente del Hiopos Lleida; y Núria Cervós, empresaria. Todos destacaron la riqueza cultural y natural de Ponent y el papel de su sistema hidráulico en el desarrollo del territorio.