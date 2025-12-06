Acusados de tráfico de ‘coca’ que entregaban al cliente en coche y patinete

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a un hombre de 38 años y una mujer de 33 acusados de traficar con droga. En el registro al domicilio del hombre en La Bordeta, que se practicó el jueves, hallaron 190 gramos de cocaína, como informó SEGRE ayer. Se da la circunstancia de que los investigados se desplazaban en coche o en patinete para vender la droga a consumidores habituales.

Las detenciones son el resultado de una investigación iniciada en octubre cuando en un control preventivo en Corts Catalanes se detectó a un individuo vendiendo droga. Ante ello, la Unidad de Investigación del Segrià llevó a cabo varios seguimientos al sospechoso, constatando que se desplazaba a puntos de La Bordeta y alrededores para vender pequeñas dosis de cocaína a consumidores habituales. Le hicieron ocho seguimientos y observaron hasta 22 ventas. El modus operandi del hombre, que en ocasiones iba con una mujer que hacía labores de vigilancia, era coger la droga de su domicilio o un local cercano y desplazarse en coche o patinete a lugares donde había quedado con los compradores. Así, el miércoles se arrestó a la pareja en la avenida Urgell. El individuo llevaba un bolso con 15 envoltorios con cocaína. El jueves se llevó a cabo un registro en el domicilio del hombre, donde hallaron una bolsa con 13,05 gramos de cocaína, 140 envoltorios de cocaína preparados para la venta y una báscula de precisión —190 gramos en total-. Al arrestado también le imputan un delito vial por conducir sin carnet. La detenida, con antecedentes, quedó en libertad tras declarar en comisaría, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sea requerida. El detenido pasó ayer a disposición judicial.