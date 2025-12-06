Irrumpen de madrugada en una plaza de la Mariola, disparan 7 veces y se dan a la fuga

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan un incidente con arma de fuego que hubo a primera hora de la madrugada de ayer en la Mariola, como avanzó SEGRE en su edición digital. Ocurrió minutos después de las 0.00 horas en la plaza de Barcelona y calles de los alrededores y se llegaron a escuchar hasta siete tiros, que se efectuaron con una pistola detonadora (de fogueo). No constan heridos ni detenidos y sospechan que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Los hechos ocurrieron cuando al menos cuatro vehículos llegaron al barrio y, al parecer, sus ocupantes se enfrentaron con otro grupo. Se efectuaron al menos siete disparos. Rápidamente acudieron al lugar patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana, que no encontraron a ninguno de los implicados. Los policías se entrevistaron con testigos, que explicaron que parte de los implicados habían huido con los coches a gran velocidad. Ambos cuerpos avisaron al resto de patrullas, montándose un dispositivo de búsqueda por la ciudad. Poco después, uno de los vehículos sospechosos —en el que iban cuatro ocupantes- fue localizado en el antiguo peaje de la AP-2 y se inició una persecución, según informaron fuentes solventes. Poco después, el coche fue hallado abandonado en una calle de Montoliu con el motor en marcha y las puertas abiertas. Los agentes hicieron una búsqueda por la zona pero no hallaron a ningún sospechoso. Asimismo, descubrieron que el coche había sido robado horas antes en Tarragona. El vehículo fue trasladado a la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Paralelamente, los agentes que había en la Mariola recuperaron varias vainas.

Los Mossos d’Esquadra investigan las causas del incidente y sospechan que podría tratarse de un ajuste de cuentas, aunque no ha trascendido de qué índole. Se están analizando grabaciones de cámaras de seguridad y recabando más información.

Varios incidentes con armas en el barrio en los últimos años

En los últimos años se han producido varios incidentes con armas en este barrio. Uno de ellos fue la brutal agresión a seis agentes del ARRO de los Mossos d’Esquadra a finales de abril. Los policías heridos recibieron un total de 57 puntos de sutura al ser agredidos con barras. El principal sospechoso ha sido encarcelado y hubo otros cuatro detenidos. También ha habido incidentes con armas de fuego. En 2023, un hombre aceptó una pena de prisión de tres años y medio por intento de homicidio y amenazas por disparar contra otro con el que estaba enemistado en septiembre de 2021. La Fiscalía solicitaba inicialmente 13 años de prisión. El caso más grave fue el asesinato machista que hubo en febrero de 2015. El autor confeso aceptó 17 años de cárcel por matar a su mujer.